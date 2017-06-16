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Общество
«Яндекс» назвал самые опасные участки дорог в Петербурге
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«Яндекс» назвал самые опасные участки дорог в Петербурге

10:55  16 Июня 2017
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«Яндекс» назвал самые опасные участки дорог в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Эксперты компании «Яндекс» составили список самых аварийных участков дорог в Санкт-Петербурге. По их подсчетам, наибольшая опасность поджидает водителей на развязках КАД, крупных перекрестках и мостах.

 Специалисты с января по май 2017 года зафиксировали порядка 200 тыс. меток о ДТП, которые оставляли автомобилисты в приложениях «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». После объединения меток, обозначающих одну и ту же аварию, их число составило 81 тыс. 

«Яндекс» назвал самые опасные участки дорог в Петербурге

При составлении рейтинга самых опасных дорог Северной столицы в «Яндексе» учитывались как крупные ДТП, так и незначительные. В итоге самыми аварийными были названы Литейный и Володарский мосты, площадь Александра Невского, съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект, а также различные перекрестки. Среди них — Дунайского и Витебского проспектов, Пискаревского проспекта и Свердловской набережной, проспекта Энгельса и Испытателей и другие, передает «Петербургский дневник».

Алексей Громов
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