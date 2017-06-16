Взрыв возле детского сада в Китае устроил 22-летний студент

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Пекин, 16 июня. Взрыв у детского сада в китайской провинции Цзянсу устроил 22-летний мужчина. В результате погибли восемь человек, еще 60 пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел в 16.50 по местному времени (11.50 мск) возле ворот детского сада уезда Фэсянь города Сюйчжоу.

7 dead, 59 injured after explosion strikes kindergarten in eastern China - reports https://t.co/I2k2Bq5L8N pic.twitter.com/2AKo5bIbOP — Voice of Europe (@V_of_Europe) June 15, 2017

После осмотра места происшествия и кадров с внешних видеокамер, а также сбора вещественных доказательств и анализов ДНК, сотрудники полиции установили, что взрыв совершил 22-летний местный житель с помощью самодельной бомбы. Мужчина погиб в результате взрыва.

Как стало известно, подозреваемый работал неподалеку от детского сада. В ходе обыска в его квартире были обнаружены вещества для изготовления самодельного взрывного устройства. На стенах квартиры китайского подрывника были многочисленные надписи «смерть» и «умереть».

Полиция Китая квалифицировала взрыв как уголовное преступление.