Стало известно число пострадавших в ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Балашихе

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Москва, 16 июня. На данный момент известно о пяти пострадавших при столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Балашихе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как утверждают источники, в настоящий момент известно только о пяти пострадавших после столкновения маршрутки и двух легковушек. Остальные участники ДТП от госпитализации отказались. Списков на данный момент нет. По данным МЧС, среди пострадавших нет тех, чье состояние бы оценивалось как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом под Тюменью три человека погибли, еще четверо пострадали, передает Ura.Ru.