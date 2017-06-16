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Происшествия
Полиция остудила пыл валютных ипотечников в приемной Центробанка
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Полиция остудила пыл валютных ипотечников в приемной Центробанка

10:33  16 Июня 2017
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Полиция остудила пыл валютных ипотечников в приемной Центробанка

Москва, 16 июня. Сотрудники Центробанка сообщили о хулиганстве со стороны группы лиц в общественной приемной учреждения в Сандуновском переулке в Москве.

Накануне ряд СМИ сообщил о захвате приемной ЦБ РФ группой валютных заемщиков. Должники требовали списания долга и реструктуризации внутри текущих кредитов. Кроме того, они просили о встрече с руководством Банка России и собирались остаться ночевать в приемной.

Как стало известно ФАН, прибывший на место наряд полиции установил, что в приемной находится группа лиц из 15 человек. Все они являются валютными вкладчиками. По их словам, они пришли за разъяснениями к представителю Банка России. «Нарушений не выявлено, жалоб и заявлений от работников банка не поступало»,  — уточнил источник в правоохранительных органах.

Полицейские провели с ними беседу о недопустимости нарушения общественного порядка. Позже к вкладчикам вышел экономический советник службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Андрей Языков и ответил на все вопросы.
 

Ярослава Замысловатова
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