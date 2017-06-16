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Новости Сирии
Курды отразили атаку «умеренной» оппозиции в кантоне Африн
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Курды отразили атаку «умеренной» оппозиции в кантоне Африн

10:34  16 Июня 2017
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Курды отразили атаку «умеренной» оппозиции в кантоне Африн

Басуфан, 16 июня. Протурецкие группировки боевиков атаковали курдские поселения на северо-западе провинции Алеппо.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что нападениям подверглись поселки Басуфан и Башмере, расположенные в курдском кантоне Африн. В атаках участвуют протурецкие боевики, которых поддерживает артиллерия армии Турции. Операция носит название «Битва людей за родину» и имеет целью изгнать курдское население из провинции Алеппо.

Курды отразили атаку «умеренной» оппозиции в кантоне Африн

Отмечается, что во время артобстрелов пострадали и погибли около 20 мирных жителей. Боевики предприняли попытку совершить набег на поселок Басуфан, однако встретили ожесточенное сопротивление курдов из подразделений РПК («Рабочая партия Курдистана»). Террористы были вынуждены отступить на исходные позиции.

#сирия #турция #курды #рпк #африн
Алексей Громов
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