Жилой дом загорелся в Лондоне через два дня после трагедии Grenfell Tower

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Лондон, 16 июня. Трехэтажный жилой дом загорелся на востоке Лондона через два дня после трагических событий в высотке Grenfell Tower.

Пожарные столицы Великобритании получили около 36 звонков. Все они поступили от жителей района Шедвелл, который расположен на востоке города. Очевидцы сообщали о возгорании нового жилого дома.

Для ликвидации пожара спасателям потребовалось около часа. Пламя охватило крышу здания. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Напомним, в ночь на 14 июня в Лондоне загорелся многоэтажный жилой дом Grenfell Tower. В трагедии погибли 17 человек.