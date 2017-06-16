ВКС РФ уничтожили в Сирии «эмира Ракки» и около 300 боевиков ИГ — Минобороны России
Москва, 16 июня. ВКС РФ в конце мая ликвидировали в Сирии ряд лидеров «Исламского государства»* (организация запрещена в России), включая «эмира Ракки». Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская авиация нанесла удар ночью 28 мая по южному предместью Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ*. В результате были ликвидированы входящие в «военный совет» ИГ высокопоставленные боевики, 30 полевых командиров боевиков среднего звена и до 300 террористов, составлявших их личную охрану.
По данным военного ведомства, среди уничтоженных экстремистов были «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ Сулейман Аль-Шауах.
Также в Минобороны добавили, что Россия предупредила США об ударе по предместью Ракки, в результате которого мог быть уничтожен лидер группировки аль-Багдади.
* Организация запрещена на территории РФ.