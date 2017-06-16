Главный музыкальный редактор Первого канала стала жертвой воров в Москве

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Москва, 16 июня. Главный музыкальный редактор Первого канала стала жертвой неизвестных воров в Москве. Как стало известно ФАН, злоумышленники похитили из ее иномарки Lexus сумку с деньгами и документами.

По данным полиции, пока один преступник отвлекал ее внимание от проезжей части, его подельник вытащил кожаную сумку Ferre с деньгами, картами, ключами и документами.

Общий ущерб составляет 40 тысяч рублей. Преступников ищут.

