Спецпрокурор США расследует финансовые сделки зятя Трампа

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Вашингтон, 16 июня. Специальный прокурор, занимающийся расследованием о якобы вмешательстве России в выборы США Роберт Мюллер также занимается расследованием сделки зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет американская газета Washington Post.

В частности, следователи рассматривают возможные контакты Кушнера с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой Внешэкономбанка Сергеем Горковым.

Как уточняется в статье, агенты ФБР и федеральные обвинители занимались расследованием финансовых деловых отношений других партнеров Дональда Трампа, включая его бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего главы предвыборной компании Пола Манафорта и советника президента США по внешнеполитическим вопросам кампании Картера Пэйджа.

В американских СМИ постоянно появляются публикации со ссылкой на неизвестные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия многократно опровергала обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».