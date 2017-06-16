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Политика
Спецпрокурор США расследует финансовые сделки зятя Трампа
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Спецпрокурор США расследует финансовые сделки зятя Трампа

10:25  16 Июня 2017
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Спецпрокурор США расследует финансовые сделки зятя Трампа

Вашингтон, 16 июня. Специальный прокурор, занимающийся расследованием о якобы вмешательстве России в выборы США Роберт Мюллер также занимается расследованием сделки зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет американская газета Washington Post.

В частности, следователи рассматривают возможные контакты Кушнера с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой Внешэкономбанка Сергеем Горковым.

Как уточняется в статье, агенты ФБР и федеральные обвинители занимались расследованием финансовых деловых отношений других партнеров Дональда Трампа, включая его бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего главы предвыборной компании Пола Манафорта и советника президента США по внешнеполитическим вопросам кампании Картера Пэйджа.

Спецпрокурор США расследует финансовые сделки зятя Трампа

В американских СМИ постоянно появляются публикации со ссылкой на неизвестные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия многократно опровергала обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

#сша #трамп
Дима Оленин
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