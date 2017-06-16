ВКС РФ ликвидировали в Ракке высокопоставленных боевиков из военного совета ИГ

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Москва, 16 июня. Военно-космические силы России ударом по сирийской Ракке ликвидировали высокопоставленных боевиков, которые входили в состав военного совета террористической организации «Исламское государство». Среди них мог быть лидер ИГ* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство России проверяет информацию об уничтожении в Сирии лидера запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) аль-Багдади. ВКС РФ нанесли удар по Ракке 28 мая. В результате проведения операции были ликвидированы высокопоставленные боевики ИГ.

Уничтожены более 330 экстремистов. Минобороны РФ в настоящее время проверяет информацию, что среди них был и Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри (настоящее имя аль-Багдади).

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — пояснили представители ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что новой столицей ИГ стал Эль-Маядин.

* Организация запрещена на территории РФ.