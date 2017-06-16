В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. ВКС РФ 28 мая нанесли авиаудар по командному пункту в предместье сирийской Ракки, где находились лидеры террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что ВКС РФ нанесли удар в ночь на 28 мая по командному пункту, где шло совещание лидеров ИГИЛ*. По данным Минобороны, террористы обсуждали маршруты выхода боевиков через так называемый южный коридор из Ракки.

Добавим, ранее сообщалось, что ВКС России поддержали наступление союзной группировки войск на позиции «Исламского государства»* к востоку от Пальмиры. Оборона боевиков была прорвана в нескольких местах.

* Организация запрещена на территории РФ.