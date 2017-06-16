Россия предупредила США об ударе по Ракке, в результате которого мог быть убит лидер ИГ

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Москва, 16 июня. Россия предупредила США об ударе по предместью Ракки, в результате которого мог быть ликвидирован лидер запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* аль-Багдади, сообщило Минобороны РФ.

Как стало известно, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров террористической группировки. Они обсуждали маршруты выхода боевиков из сирийской Ракки через так называемый южный коридор.

«О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона», — сообщили в российском ведомстве.

* Организация запрещена на территории РФ.