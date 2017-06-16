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Происшествия
Подсудимый в Японии устроил резню прямо в зале суда
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Подсудимый в Японии устроил резню прямо в зале суда

9:57  16 Июня 2017
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Подсудимый в Японии устроил резню прямо в зале суда

Токио, 16 июня. Обвиняемый по статье «совершение действий, причиняющих беспокойство другим людям» во время оглашения приговора по своему делу внезапно напал на полицейских в зале суда.

Прежде чем его схватили, он успел ранить двух человек. Они были экстренно доставлены в больницу, врачи оказали им необходимую помощь и сейчас их жизни ничто не угрожает.

А вот мужчине теперь придется отвечать перед судом по статье, предусматривающей гораздо более суровое наказание. Его обвиняют в покушении на убийство, пишут японские СМИ.

Следствию предстоит выяснить, как злоумышленнику удалось пронести в зал суда резак и нож, которые он использовал для нападения на полицейских. 

Кира Мирова
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