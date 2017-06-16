Смерть младенца в Юнтоловском заказнике Петербурга квалифицирована как убийство

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Санкт-Петербург, 16 июня. По факту гибели месячного ребенка, чье тело обнаружили в Юнтоловском заказнике Петербурга, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Для определения обстоятельств и причины смерти несовершеннолетней назначена судмедэкспертиза. Кроме того, бабушке малышки, которую обнаружили рядом с ней сегодня утром, предстоит общение с психиатрами.

Напомним, спасатели обнаружили 54-летнюю бабушку и ее месячную внучку сегодня в труднодоступном месте Юнтоловского заказника. Корреспондент ФАН, участвовавший в поисковой операции, сообщил, что женщина была в состоянии шока, ее руки были в крови. По предварительной версии, младенец был задушен.