Россия увеличила вложения в гособлигации США на $5,1 млрд

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Москва, 16 июня. Россия увеличила вложения в облигации Казначейства США в апреле на 5,1 млрд долларов до 104,9 млрд, сообщает Минфин США.

Отметим, что апрельское значение российских инвестиций в апреле стало максимальным за последние 13 месяцев. Минимальное значение того же периода зафиксировали в октябре прошлого года. Тогда они составили 74,6 млрд долларов.

Крупнейшим инвестором в американский госдолг является Япония. Однако в апреле ее вложения сократились на 12,4 млрд долларов до 1,1 трлн. Китай занимает второе место, однако его портфель американских гособлигаций вырос на 4,6 млрд долларов до 1,09 трлн.

Ранее сообщалось, что вложения РФ в облигации США увеличились до 13,5 млрд долларов за месяц.