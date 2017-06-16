Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Мошенник заработал на любви москвичей к роялям 11 млн рублей
Triangle Created with Sketch.

Мошенник заработал на любви москвичей к роялям 11 млн рублей

10:33  16 Июня 2017
267

РОЯЛЬ

Москва, 16 июня. В Москве учредителя фирмы подозревают в мошенничестве, на которое попались любители музыки. По версии правоохранительных органов, мужчина получал от своих жертв деньги за рояль и не поставлял товар в оговоренные сроки. 

Предварительно установлено, что 47-летний учредитель фирмы получил от 51-летней женщины 500 тыс. рублей, за которые должен был привезти ей рояль. Товар в оговоренные сроки он не поставил, а деньги не вернул.

Полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник действовал под разными юрлицами, нанесенный им ущерб оценивается в 11 млн 150 тыс. рублей. Как стало известно ФАН, он является фигурантом семи эпизодов.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть