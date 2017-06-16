Мошенник заработал на любви москвичей к роялям 11 млн рублей

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Москва, 16 июня. В Москве учредителя фирмы подозревают в мошенничестве, на которое попались любители музыки. По версии правоохранительных органов, мужчина получал от своих жертв деньги за рояль и не поставлял товар в оговоренные сроки.

Предварительно установлено, что 47-летний учредитель фирмы получил от 51-летней женщины 500 тыс. рублей, за которые должен был привезти ей рояль. Товар в оговоренные сроки он не поставил, а деньги не вернул.

Полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник действовал под разными юрлицами, нанесенный им ущерб оценивается в 11 млн 150 тыс. рублей. Как стало известно ФАН, он является фигурантом семи эпизодов.