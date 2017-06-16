Пассажиры метро Москвы смогут пополнять карту «Тройка» онлайн

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Москва, 16 июня. Пассажиры Московского метрополитена теперь могут пополнить карту «Тройка» в онлайн-режиме с помощью приложения «Метро Москвы». Функция стала доступна для смартфонов на базе Android c поддержкой NFC.

Как сообщает пресс-служба московской мэрии, после зачисления денег на счет «Тройки», пассажирам будет достаточно приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение.

Приложение «Метро Москвы» можно использовать для активации отложенного платежа, не прикладывая «Тройку» к желтым валидаторам на станциях подземки.

Как сообщает РИАМО, у владельцев смартфонов с ПО iOS в обновленной версии приложения «Метро Москвы» появилась возможность пополнять «Тройку» с помощью системы Apple Pay.