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Россия
Пассажиры метро Москвы смогут пополнять карту «Тройка» онлайн
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Пассажиры метро Москвы смогут пополнять карту «Тройка» онлайн

9:50  16 Июня 2017
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Пассажиры метро Москвы смогут пополнять карту «Тройка» онлайн

Москва, 16 июня. Пассажиры Московского метрополитена теперь могут пополнить карту «Тройка» в онлайн-режиме с помощью приложения «Метро Москвы». Функция стала доступна для смартфонов на базе Android c поддержкой NFC.

Как сообщает пресс-служба московской мэрии, после зачисления денег на счет «Тройки», пассажирам будет достаточно приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение. 

Приложение «Метро Москвы» можно использовать для активации отложенного платежа, не прикладывая «Тройку» к желтым валидаторам на станциях подземки. 

Как сообщает РИАМО, у владельцев смартфонов с ПО iOS в обновленной версии приложения «Метро Москвы» появилась возможность пополнять «Тройку» с помощью системы Apple Pay.

Пассажиры метро Москвы смогут пополнять карту «Тройка» онлайн

#москва #метро #картатройка
Олеся Волкова
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