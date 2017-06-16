СК РФ разберется в деле о ДТП с «пьяным» ребенком в Балашихе
Москва, 16 июня. Следственный комитет России решил разобраться в деле об автокатастрофе в подмосковной Балашихе, жертвой которой стал шестилетний мальчик. В крови ребенка якобы были найдены следы алкоголя.
Как уточнили представители ГСУ СК РФ по Московской области, ведомство намерено провести повторную экспертизу и установить все обстоятельства ДТП.
Трагедия произошла в одном из дворов в городе Железнодорожный. Водитель автомобиля сбил ребенка, а после протащил не менее десяти метров. В крови мальчика при экспертизе выявили 2,7 промилле алкоголя.
Члены семьи погибшего заявляют, что по факту автокатастрофы полиция отказывается возбуждать уголовное дело, а на свидетелей оказывается давление. Более того, по их словам, часть доказательств была уничтожена. Теперь родственники потребовали провести повторную экспертизу, напоминает телеканал 360.