Новороссия сегодня: Донецк под огнем, ЛНР в обороне, Киев готовится к большой войне

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Донбасс, 16 июня. ЛНР готовится к обороне. СБУ грабит бизнес ДНР. Верификация пленных: процесс пошел. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Общая военная обстановка

За минувшие сутки обстрелам со стороны украинских военных подверглись тридцать населенных пунктов. По мирным городам Донбасса киевские силовики выпустили до шестисот снарядов и мин различного калибра.

ДНР сегодня

Все ближе к густонаселенным кварталам центра столицы республики бьют ВСУ. Накануне обстрелам подверглись Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. За сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

Обстрелы оккупированных территорий

По данным донецкого командования, в обстрелах жилых районов населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территориях причастны националистические батальоны. Разведка ДНР зафиксировала работу мобильных групп батальона «Донбасс» в Дзержинском районе (нынешний Торецк, оккупирован ВСУ), временно дислоцированного в подконтрольном Киеву городе Константиновка. Установлены места дислокации групп на территории промышленных цехов предприятия «Мегатекс» (ул. Калинина 1а).

«Выезды огневых групп осуществляются в ночное время. Обстрелы населенных пунктов (подконтрольных Киеву — Прим. ФАН) ведутся из районов, близких к линии соприкосновения войск. В Волновахском районе обстрелы своих территорий осуществляет подразделение «Правого сектора»* (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), — сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

СБУ вымогает деньги у предпринимателей

Корреспондент ФАН побеседовал предпринимателем, который пострадал от беззакония украинских силовиков на контрольном пункте в районе подконтрольного Киеву Курахово на западе ДНР. С целью безопасности мы изменили имя пострадавшего.

Николай сообщил, что несколько дней назад, после очередной поездки на территорию, подконтрольную киевским властям, его задержали в указанном районе представители СБУ. Они стали угрожать и издеваться. Причиной тому послужила деятельность пострадавшего — он зарегистрирован в ДНР как предприниматель. По версии силовиков, факт уплаты Николаем налогов в бюджет ДНР является доказательством спонсирования «террористов».

«Чтобы не «кошмарить» меня больше, они потребовали тысячу гривен (около двух тысяч двухсот рублей — Прим. ФАН). Конечно, я заплатил», — добавил собеседник.

ЛНР сегодня

Министерство госбезопасности ЛНР установило личности сотрудников СБУ, причастных к незаконному задержанию и вербовке представителей СМИ Луганщины. Как отметили в ведомстве — это действующие сотрудники управления СБУ в Луганской области Денис Сергеевич Гусаров и Николай Игоревич Овсянников.

Указанные сотрудники в рамках дела оперативной контрразведывательной разработки собирают данные о журналистах и сотрудниках СМИ ЛНР и Украины, сообщили в МГБ. Целью данных мероприятий является вербовка украинской спецслужбой журналистов с неподконтрольных Киеву территорий. При вербовке используются также методы давления, силового воздействия, в том числе — в отношении родственников журналистов, проживающих на Украине.

Народная милиция ЛНР готовится к обороне

В боевых подразделениях НМ ЛНР прошли учения по повышению полевой выучки и боевой готовности. «Накануне на одном из полигонов прошли занятия по боевому слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны тактические задачи по ведению позиционной обороны, отражению атаки противника и переходу к контратаке», — сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, что несколько дней назад в ЛНР провели внезапную проверку боеготовности сил ПВО. Следует отметить, что проводимые в республиках военные учения, носят оборонительный характер и направлены на отражение атак ВСУ и Нацгвардии, что также свидетельствует о соблюдении ополчением минских соглашений.

Киев — Донбасс: верификация пленных стартовала

В ЛНР сообщили о начале процесса верификации удерживаемых лиц, который возобновится в режиме видеоконференции и будет проходить в течение 15 и 16 июня.

При этом Киев на последних переговорах в Минске заявлял о невозможности начала процесса в отношении 166 человек, а президент Порошенко заявлял, что все удерживаемые на подконтрольной Киеву территории жители ЛНР и ДНР в рамках верификации отказались возвращаться в Донбасс. Данную информацию в республиках опровергли и добились продолжения процесса верификации. Данный процесс позволит приблизить возможность обмена пленными по формуле «всех-на-всех», что закреплено минскими соглашениями.

* Организация запрещена на территории РФ.