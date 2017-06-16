Российскую операционку для смартфонов перевели на татарский язык

В Избранное

Скопировать

Иннополис, 16 июня. В Иннополисе перевели первую российскую мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus на татарский язык, чтобы носителям этого языка было проще работать в сфере информационных технологий.

При переводе Sailfish OS на татарский язык систему полностью адаптировали к культурному контексту народа. Учитывались особенности терминологии, понятий и устойчивых выражений, которыми пользуются татары. Всего были переведены порядка 17 тыс. слов, сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи Татарстана.

Уточняется, что переводом занимались резидент Иннополиса «Открытая мобильная платформа» и Институт прикладной семиотики Академии наук республики.