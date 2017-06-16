Вице-мэру Курска предъявили обвинение в вымогательстве

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Курск, 16 июня. Вице-мэру Курска Николаю Зайцеву предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как полагает следствие, чиновник вместе с соучастником, угрожая расправой, требовал у руководителя организации, которая занималась строительством гаражей в Курске, передать им в собственность 20 боксов на общую сумму 8 млн рублей.

Зайцев в настоящее время находится под стражей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Николая Овчарова, события, которые стали поводом для расследования, происходили в 2012–2013 годах, когда обвиняемый еще не работал в мэрии.