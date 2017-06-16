Токио надеется на продолжение диалога Путина и Абэ по мирному договору

В Избранное

Скопировать

Токио, 16 июня. Токио надеется на продолжение конструктивного диалога между японским премьер-министром Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. О надеждах на тесные контакты с Москвой рассказал глава МИД Японии Фумио Кисида.

Он напомнил, что в апреле Абэ и Путин провели переговоры, в ходе которых было достигнут прогресс по тем соглашениям, которые они заключили в ходе встречи в декабре прошлого года. «Что касается проблемы заключения мирного договора, то мы надеемся, что лидеры продолжат конструктивную дискуссию на этот счет», — добавил японский министр.

Консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами с середины прошлого века. Главным препятствием для его заключения остается проблема принадлежности южной части Курил.