Искусственный интеллект поможет Facebook бороться с пропагандой терроризма

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Нью-Йорк, 16 июня. Администрация соцсети Facebook тестирует новое программное обеспечение для противодействия распространению в сети пропаганды экстремизма и терроризма. Технологии на основе искусственного интеллекта позволяют реже задействовать людей при принятии решения о блокировании запрещенного контента.

Как отметила начальник департамента глобальной политики управления компании Моника Бикерт, для Facebook технология является важной составной частью выявления и предупреждения о появлении визуального контента, касающегося терроризма.

Специалисты компании испытывают на практике новое ПО, предназначенное для поиска и предотвращения дальнейшего распространения контента экстремистского характера, в течение месяца.

Один из инструментов ПО, сообщает ТАСС, к примеру, позволяет распознавать особенности и нюансы речи вербовщиков.