Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Искусственный интеллект поможет Facebook бороться с пропагандой терроризма
Triangle Created with Sketch.

Искусственный интеллект поможет Facebook бороться с пропагандой терроризма

9:37  16 Июня 2017
229

Искусственный интеллект поможет Facebook бороться с пропагандой терроризма

Нью-Йорк, 16 июня. Администрация соцсети Facebook тестирует новое программное обеспечение для противодействия распространению в сети пропаганды экстремизма и терроризма. Технологии на основе искусственного интеллекта позволяют реже задействовать людей при принятии решения о блокировании запрещенного контента. 

Как отметила начальник департамента глобальной политики управления компании Моника Бикерт, для Facebook технология является важной составной частью выявления и предупреждения о появлении визуального контента, касающегося терроризма.

Специалисты компании испытывают на практике новое ПО, предназначенное для поиска и предотвращения дальнейшего распространения контента экстремистского характера, в течение месяца.

Один из инструментов ПО, сообщает ТАСС, к примеру, позволяет распознавать особенности и нюансы речи вербовщиков.

#facebook #соцсети
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть