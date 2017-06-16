Стали известны подробности задержания российской яхты в КНДР

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Пхеньян, 16 июня. Судно Katalexta еще в среду связывалось с российским рыболовным судном, которое находилось в том же квадрате, сообщают источники ФАН.

Там заявили о том, что корейское судно пытается их заблокировать, они попросили передать данные в Морской спасательный координационный центр и в пограничное управление ФСЮ РФ. Морской координационный центр уже связался с МИД, который попросил Генконсульство в Чхончжине сообщить о произошедшем в правоохранительные органы КНДР. Запросы сделаны, однако органы Северной Кореи еще только проверяют информацию.

Все попытки связаться с судном пока безуспешны. Дипломаты считают, что люди, захватившие судно, могли опечатать рацию.

Ранее стало известно о том, что Морской координационный центр Владивостока получил сообщение о захвате судна Katalexta, предположительно, гражданами КНДР. По предварительным данным, яхта Katalexta была задержана в северо-западной части Японского моря.