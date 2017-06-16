Археологи раскопали в центре Москвы артефакт эпохи неолита

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Москва, 16 июня. В центре российской столицы обнаружен артефакт, чей возраст, говорят ученые, составляет не менее пяти тысяч лет.

Научное открытие, подтверждающее теорию об освоении этих земель задолго до основания каких-либо поселений, сделано буквально случайно. При замене подземных коммуникаций у дома 34/1 по Сретенке был найден предмет, который, как выяснилось, оказался кремниевым резцом эпохи неолита (5–3 тыс. лет до нашей эры).

Еще один, но более древний артефакт откопали на Покровском бульваре. Археологи определили его как фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (7 тыс. лет до нашей эры). Об уникальных находках сообщает официальный сайт мэрии Москвы.