Кинг увидел в Трампе черты дементора и вспыльчивого подростка

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Вашингтон, 16 июня. «Король ужасов» Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с персонажем из «Гарри Поттера» дементором.

Британская писательница Джоан Роулинг захотела узнать мнение американского коллеги по поводу твита Трампа, в котором тот рассуждал об отсутствии доказательств его связей с Россией. Автор книг о «Гарри Поттере» поинтересовалась у писателя, как бы он оценил «уровень бреда» по школе от Энни Уилкс до Куджо (оба герои романов Кинга).

«Я не главный фанат Дональда, поэтому не будем приписывать Энни Уилкс (главная героиня романа «Мизери». — Прим. ФАН). Я считаю, что у него есть общее с аурой дементора», — ответил Кинг в своем микроблоге в Twitter.

Также он сравнил американского президента с импульсивным 15-летним подростком, которому выдали водительскую лицензию на управление 18-колесным грузовиком.