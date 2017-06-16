Кабмин России одобрил конвенцию Совета Европы по борьбе с финансированием терроризма

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Москва, 16 июня. Российские власти одобрили конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, сообщается на сайте правительства.

Ратификация документа позволит повысить эффективность взаимодействия РФ и других стран в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В сообщении также говорится о необходимости создания возможности для развития сотрудничества разных стран по выявлению, конфискации и изъятию доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.