Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Кабмин России одобрил конвенцию Совета Европы по борьбе с финансированием терроризма
Triangle Created with Sketch.

Кабмин России одобрил конвенцию Совета Европы по борьбе с финансированием терроризма

9:27  16 Июня 2017
134

Кабмин России одобрил конвенцию Совета Европы по борьбе с финансированием терроризма

Москва, 16 июня. Российские власти одобрили конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, сообщается на сайте правительства.

Ратификация документа позволит повысить эффективность взаимодействия РФ и других стран в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В сообщении также говорится о необходимости создания возможности для развития сотрудничества разных стран по выявлению, конфискации и изъятию доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

#терроризм #совет европы
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть