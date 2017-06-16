Задержали в Японском море: МИД выясняет судьбу российской яхты, захваченной судном КНДР

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Министерство иностранных дел России проверяет информацию о возможном захвате приморской яхты Katalexa в Японском море судном КНДР.

«Мы получили информацию о возможном захвате яхты. В четверг обратились в консульские учреждения России в КНДР, чтобы проверить эту информацию, но ответа пока не получили», — сообщил представитель МИД РФ во Владивостоке.

Пока российская сторона эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

«Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию. Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — пояснил первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Владимир Коновалов.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока также сообщили, что в четверг получили информацию о захвате яхты Katalexa в Японском море. В настоящее время эта информация, по словам представителя МСКЦ, «проверяется по каналам МИД».

«Сигнал бедствия от яхты Katalexa поступил 14 июня в Морской координационно-спасательный центр. В ведомстве подтвердили, что судно действительно давало информацию об опасности. — Сейчас эту информацию проверяет Министерство иностранных дел России. Сигнал нам действительно поступал. О том, захватывал ли кто-то судно, сколько человек находится на его борту и к какому порту приписана яхта, мы сказать не можем. Ждём официальных данных от МИД», — рассказали в ведомстве.



По данным СМИ, на яхте находились три члена экипажа, и она шла из Тайваня во Владивосток.

По не уточненным данным, сигнал бедствия был передан с яхты на короткой волне. Его поймало находящееся рядом российское судно и передало в МЧС.

«Они позвонили в яхт-клуб, сказали, что из погрануправления звонили и сказали, что арестована яхта, которая планировала к нам прийти. Яхта зимовала на Тайване. Они другим экипажем после зимы ее перегнали в Пхохан», — поделился информацией руководитель яхт-клуба «Алые паруса» Артем Моисеенков.

Он также добавил, что судно было недавно отремонтировано и находилось в прекрасном техническом состоянии.

Родственники членов экипажа уже извещены о случившемся. Те попытались связаться с близкими на борту, но у них ничего не вышло.

«Они попытались связаться со своими близкими, но связи нет», — сообщил представитель яхт-клуба.

При этом Моисеенков добавил, что у экипажа был сложный двухмесячный переход.

«Они сломались по дороге, пошли в Японию и там ремонтировались 2 месяца. И уже после Японии они пришли в Пхохан», — объяснил он.

Известно, что судно зарегистрировали только в прошлом году. В Приморской федерации парусного спорта Katalexa не состоит.

В российском посольстве в КНДР организован оперативный штаб для проверки инцидента.

Пресс-секретарь посольства России в Пхеньяне Денис Самсонов заявил, что необходимые запросы направлены в МИД Северной Кореи и руководству пограничной службы.

За развитием событий следит и Генеральное консульство России в Чондине.

Напомним, в прошлом году уже имел место подобный инцидент. В КНДР также задержали российскую яхту. Она принадлежала Приморской федерации парусного спорта и следовала из южнокорейского порта Пусан во Владивосток после международной регаты.

На борту яхты находились пять человек. Моряки забаррикадировались на судне, в то время как капитана Дмитрия Назарова захватили неизвестные.

Как впоследствии выяснилось, владивостокская яхта «Элфин» была задержана бдительными северокорейскими рыбаками, которые разглядели на ней южнокорейскую символику и в свете напряженных отношений между странами решили перестраховаться и задержать судно.

По словам генконсула РФ Юрия Бочкарева, тогда руководство Управления внешних связей администрации провинции Хамген-Пукто объяснила задержание российских граждан повышенной бдительностью своих граждан.

«Объяснение сводилось к тому, что произошло недоразумение», – сообщил тогда он.

Когда все выяснилось, судно было отпущено, а задержание назвали ошибкой. Впрочем, российских моряков это объяснение не удовлетворило. Экипаж яхты «Элфин» заявил о намерении потребовать от властей полмиллиона долларов компенсации за моральный ущерб. При этом реальный материальный урон, нанесенный судну, не превышает несколько тысяч долларов, сообщали СМИ.