В Петербурге задержан участник митинга, ударивший полицейского на Марсовом поле

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Санкт-Петербург, 16 июня. Полиция установила участника несанкционированного митинга на Марсовом поле, разбившего лицо полицейскому. Им оказался молодой человек, 1999 года рождения. Его задержала опергруппа Центра «Э».

Напомним, инспектор службы поста ППС, пострадавший от рук демонстранта на Марсовом поле, попал в больницу 12 июня. Врачи диагностировали у него ушибленную рану верхней губы и скол зуба. При проверке было установлено, что во время митинга один из участников ударил его кулаком по лицу. После оказания медицинской помощи стража порядкав удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

Как стало известно ФАН, накануне опергруппа Центра «Э» по подозрению в совершении этого преступления был задержан молодой человек, 1999 года рождения. Задержание прошло на улице Димитрова. «Его изобличили в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции с целью воспрепятствовать своему задержанию и привлечению к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, нанес не менее одного удара рукой в область лица инспектору полка ППС», — уточнили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.