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Россия
Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке
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Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке

9:17  16 Июня 2017
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Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке

Москва, 16 июня. В России планируется возобновить производство не имеющих аналогов десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главкомат ВМФ, в настоящее время решается вопрос с подрядчиком. К участию в конкурсе планируется пригласить петербургский судостроительный завод «Алмаз», феодосийский «Море», хабаровский «ХСЗ», а также, возможно, калининградский «Янтарь». 

Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке

Корабль проекта 12322 «Зубр» имеет длину 57 и ширину — 20 метров. Водоизмещение корабля 535 тонн. Четыре вентилятора диаметром 2,5 метра обеспечивают кораблю воздушную подушку. В движение его приводят еще три пропеллера с переменным углом атаки 5,5 метра в диаметре. Благодаря им корабль развивает невиданную для морских судов скорость в 70 узлов (около 130 км в час, а обычный боевой корабль движется не быстрее 35 узлов). Корабль способен высадить десант на 78% необорудованных побережий мира. 

Еще одно важное свойство «Зубра» — невидимость для радиолокационных станций. 

#армия #флот
Олеся Волкова
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