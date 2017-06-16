Европарламент предложил отказаться от жесткого «развода» с Великобританией

В Избранное

Скопировать

Лондон, 16 июня. Представители Европарламента высказались за мягкий сценарий для Brexit, не подразумевающий окончательного ухода Великобритании с единого европейского рынка.

Как сообщил источник газеты «Известия», во время заседания Европарламента отдельные политики высказывались за радикальный «развод» с Соединенным Королевством. Однако поддержку получили инициаторы мягкого сценария Brexit, который предполагает сохранение максимально близких отношений Лондона с ЕС.

«Ведь от жестких методов в первую очередь пострадает Брюссель», — сообщила изданию европарламентарий.

Отметим, что все детали выхода Великобритании из ЕС будут обсуждаться на переговорах Брюсселя и Лондона, стартующих 19 июня.