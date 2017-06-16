Полиция Петербурга задержала убийцу мужчины в депо

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Санкт-Петербург, 16 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который убил собутыльника в здании заброшенного депо.

Как сообщают источники ФАН, 25 мая в здании бывшего ж/д депо станции «Парнас» с множественными колото-резаными ранами шеи и грудной клетки был найден труп мужчины 1963 года рождения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1978 года рождения, который, находясь в указанном здании, устроил ссору со своим знакомым во время распития алкогольных напитков, а потом вытащил нож и жестоко убил оппонента.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.