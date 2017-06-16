«Локомотив» собирается усилить нападение лидером тульского «Арсенала»

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Москва, 16 июня. Московский «Локомотив» ищет усиление на следующий сезон, в котором команде предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. В сферу интересов красно-зеленых попал форвард тульского «Арсенала» Федерико Расич.

Источник в тульской команде сообщил, что на прошлой неделе в офис клуба пришел запрос от «Локомотива» на предмет возможности переговоров по трансферу аргентинца. Однако на данный момент руководство «Арсенала» не дало окончательного ответа на запрос москвичей по поводу приобретения Расича.

Как сообщают «Известия», по данным источника, диалог продолжиться после назначения нового главного тренера команды.

Президент «Локо» Илья Геркус не стал комментировать информацию относительно запроса по Расичу пока идет трансферная кампания.

Действующий контракт Расича с туляками действует до лета 2018 года с возможностью пролонгации еще на год.