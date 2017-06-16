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Ученые объяснили, что превращает секс в рутину‍
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Ученые объяснили, что превращает секс в рутину‍

9:22  16 Июня 2017
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Ученые объяснили, что превращает секс в рутину‍

Москва, 16 июня. Ученые назвали причины, превращающие секс в рутинное занятие, и предложили несколько способов скрасить интимную жизнь.

Сексологи полагают, что наиболее часто к охлаждению чувств в постели приводят недостаток поцелуев и самостоятельное раздевание. Кроме того, на желании могут сказаться не располагающая к интиму обстановка и давящая тишина. Поэтому ученые рекомендуют парам уделять больше внимания ласкам и созданию романтической атмосферы. 

Ученые объяснили, что превращает секс в рутину‍

Кроме того, специалисты не рекомендуют вспоминать о бытовых проблемах и вопросах сразу же после интимной близости, поскольку это может «убить» послевкусие от секса.

Алексей Громов
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