Ученые объяснили, что превращает секс в рутину‍

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Москва, 16 июня. Ученые назвали причины, превращающие секс в рутинное занятие, и предложили несколько способов скрасить интимную жизнь.

Сексологи полагают, что наиболее часто к охлаждению чувств в постели приводят недостаток поцелуев и самостоятельное раздевание. Кроме того, на желании могут сказаться не располагающая к интиму обстановка и давящая тишина. Поэтому ученые рекомендуют парам уделять больше внимания ласкам и созданию романтической атмосферы.

Кроме того, специалисты не рекомендуют вспоминать о бытовых проблемах и вопросах сразу же после интимной близости, поскольку это может «убить» послевкусие от секса.