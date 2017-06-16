Стало известно, как россияне собираются провести лето

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Москва, 16 июня. Каждый пятый россиянин собирается провести лето на собственной даче, отказавшись от поездки за границу. Еще 20% не планируют выезжать даже за пределы города. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

Чуть менее 10% респондентов ответили, что хотят провести летний отпуск в России. В числе привлекательных для посещения мест называлось Черноморское побережье Кавказа. 4% опрошенных собираются поехать за границу. Столько же сказали, что едут в Крым.

Результаты исследования публикует сегодня «Интерфакс». Добавим, что опрос был проведен во второй половине мая. В нем приняли участие 1600 человек из разных уголков России.