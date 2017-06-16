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Лидер группы Kiss объявил себя автором рокерской «козы»
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Лидер группы Kiss объявил себя автором рокерской «козы»

9:00  16 Июня 2017
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Лидер группы Kiss объявил себя автором рокерской «козы»

Вашингтон, 16 июня. Фронтмен легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс назвал себя автором «козы» и заявил о намерении запатентовать этот жест.

Симмонс утверждает, что первым изобразил рокерскую «козу», выставив указательный палец и мизинец, в 1974 году во время тура Hotter Than Hell. В западных СМИ сообщается, что рокер уже обратился в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США.

Отметим, что далеко не все согласны с принадлежностью «козы» Симмонсу. Так, телекомпания CNN напомнила лидеру Kiss, что знаменитый жест красовался на обложке альбома Yellow Submarine еще в 1966 году. С поднятыми вверх двумя пальцами был изображен Джон Леннон.

Алексей Громов
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