Ученые придумали, как победить зубную боль с помощью виртуальной реальности

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Лондон, 16 июня. Команда ученых из университета Плимута и их коллеги из университетов Бирмингема и Экзетера (Великобритания) провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что виртуальная реальность сможет помочь избавить человека от зубной боли.

Как сообщают медицинские СМИ, ученые пришли к выводу, что избавиться от страха перед стоматологом достаточно просто: необходимо, к примеру, представить себя в плетенном кресле под солнцем, и тревога пройдет.

В научном эксперименте приняли участие 79 испытуемых. Их разделили на три группы. Одной показывали с использованием VR-очков виды океана, второй — городские пейзажи. Третья группа прошла испытания без использования очков виртуальной реальности.

Меньше всего боли испытывали участники первой группы. Они также сообщили, что у них осталось меньше неприятных воспоминаний о процедуре.