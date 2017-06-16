Поле боя — Сирия: зачем боевики ИГИЛ переместили столицу из Ракки в Аль-Маядин

В Избранное

Скопировать

Новой «столицей» боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) вместо Ракки может стать сирийский город Аль-Маядин. Об этом сообщает Associated Press. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что именно в Аль-Маядине (провинция Дейр-эз-Зор) обосновались главари «Исламского государства»*. Город располагается у границы с Ираком, на берегу реки Евфрат. По мнению экспертов, это будет последней цитаделью террористов, которую они будут защищать до последней капли крови.

Как передает Lenta.ru, бегство лидеров боевиков обусловлено активными боевыми действиями в районе Ракки и Мосуле, которые считаются главными опорными пунктами «Исламского государства». «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, и американский спецназ при активной поддержке авиации так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США осуществляют штурм этих двух городов. Боевики «Исламского государства» находятся под серьезным давлением. Террористы ИГ* контролируют Ракку с 2013 года.

Отметим, что американские войска, которые оказывают поддержку курдским формирования, находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) незаконно, по сути осуществляя интервенцию. Более того, в результате попустительских и неаккуратных действий авиации коалиции гибнут мирные жители. Бомбы периодически падают на жилые кварталы, где укрываются женщины и дети.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что в Ракку, прежнюю столицу террористов, уже вошли курдские отряды. Полностью захватить Дейр-эз-Зор боевикам так и не удалось. В их руках остались лишь два относительно крупных города, Аль-Маядин и Абу-Кемаль на границе с Ираком. Перенос в один из них номинальной столицы — естественный шаг для ИГ, несмотря на постепенное исчезновение институтов власти, которые и придавали Ракке ее значение.

«Наличие столицы наряду с действующими структурами по надзору за общественным порядком, сбору материальных средств с населения и проведению экономической политики придавало ИГ квазигосударственный статус, что отличало его от других террористических группировок. Наступление на его территорию, несмотря на возникающие сложности, из-за неравенства сил в итоге приведет к лишению ИГ его контроля над территориями Ирака и Сирии. Этого можно ожидать в ближайшие полгода», — пояснил Сергей Простаков.

Но, отметил военный эксперт, проблема ИГ, как и более общая проблема существования социальной базы террористов на Ближнем Востоке, останется. Само название организации и ее репутация остаются привлекательными для радикалов. Несмотря на потерю территорий в Сирии и Ираке, экспансия ИГ продолжается. Ее ячейки возникают в Афганистане, Бангладеш, Пакистане, ей присягнули филиппинские террористические группы, в Ливии боевики ИГ, несмотря на череду поражений, остаются опасным противником. Что же касается Сирии - у ИГ в запасе, помимо обширной территории в восточной части страны, остаются под контролем оперативные плацдармы Акербата и Хувейсиса, с которых террористы ведут постоянные атаки на газовые поля Пальмиры.

«В Ираке и Сирии после побед сирийской армии при российской и иранской поддержке и западной коалиции остаются ячейки ИГ и поддерживающие их представители местного населения. Особенно актуально это для анклава в Идлибе, контролируемого «умеренными» группировками, и районов Ирака, при освобождении которых армия, ополчение и западные контингенты проявили большую жестокость. Если новая столица ИГ возникнет в Аль-Маядине, то и она в скором времени повторит судьбу Мосула и Ракки. Но номинальные территориальные успехи, как и десять лет назад после объявленной американцами победы в Ираке над «Аль-Каедой», могут оказаться обманчивыми. И если планы США по расчленению Ближнего Востока в интересах Вашингтона без учета местной специфики продолжат осуществляться, новая волна насилия и террористической активности в регионе возникнет в уже скором времени», — резюмировал Сергей Простаков.

Напомним, международная коалиция в январе 2017-го года и иракские войска зачистили от террористов «Исламского государства» восточные районы Мосула. Операция по освобождению западной части города ведется с февраля текущего года. В наземных боях участвует армия Ирака, подразделения спецназа и добровольцы.

* Организация запрещена на территории РФ.