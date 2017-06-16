США готовы приступить к модернизации ПРО в Польше

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Вашингтон, 16 июня. Соединенные Штаты готовятся приступить к реализации проекта по модернизации ПРО в Польше.

Речь идет о системе противоракетной обороны «Иджис» в городе Редзиково, откуда до российской границы всего 250 километров. Об этом сегодня сообщает RT.

По словам специалистов, такие системы ПРО могут не только защищать, но и осуществлять атаку. Для этого достаточно лишь заменить программное обеспечение, говорит военный эксперт Иван Коновалов.

«Радиус поражения крылатых ракет, которые установят в Редзикове, может достигать 1,5 тыс. километров. Подобная ракета без труда способна долететь до Калининградской и Ленинградской областей, а также до Белоруссии», — цитирует его издание.

Такая активность вблизи российских рубежей не может не вызвать негативную реакцию Москвы. Президент РФ Владимир Путин считает, что такими действиями США провоцируют новыую гонку вооружений.