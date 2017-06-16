Астрономы опубликовали уникальный снимок «звездных яслей» туманности Ориона

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Торонто, 16 июня. Астрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших «звездных яслей» Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет.

Изображение было создано астрономами под руководством Рэйчел Фризен из Университета Торонто в Институте астрономии и астрофизики им. Дунлапа. Первые результаты исследования проекта Green Bank Ammonia Survey (GAS), направленные на отслеживание молекулярного аммиака в звездообразующих регионах с использованием телескопа GBT, были опубликованы в Astrophysical Journal.

Исследователи ставили своей целью собрать намного более подробные данные наблюдений за аммиаком в поясе Гулда, группе молодых звезд и звездообразующих областей, чтобы понять процессы рождения и развития звезд.

Туманность Ориона представляет собой одни из самых крупных «звездных яслей» в Галактике: здесь формируются сотни молодых светил. Фризен с коллегами изучали один из самых активных регионов этих «звездных яслей» – пояс Гулда: цепочку из нескольких молодых звезд и скоплений газа, внутри которых, по мнению астрономов, прямо сегодня формируются зародыши светил.