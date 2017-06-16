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Происшествия
В массовом ДТП в подмосковной Балашихе пострадали 13 человек
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В массовом ДТП в подмосковной Балашихе пострадали 13 человек

8:22  16 Июня 2017
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В массовом ДТП в подмосковной Балашихе пострадали 13 человек

Москва, 16 июня. В массовом ДТП, которое произошло в подмосковной Балашине, пострадали 13 человек. Все они были доставлены в ближайшие лечебные учреждения для обследования.

Дорогу не поделили микроавтобус 110 маршрута, который ехал в Москву, и два легковых автомобиля. Они столкнулись на перекрестке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники информации в оперативных службах.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. По предварительным же данным, вина за случившееся лежит на водителе общественного транспорта. Как говорят свидетели, он пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

Кира Мирова
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