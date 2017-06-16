В массовом ДТП в подмосковной Балашихе пострадали 13 человек

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Москва, 16 июня. В массовом ДТП, которое произошло в подмосковной Балашине, пострадали 13 человек. Все они были доставлены в ближайшие лечебные учреждения для обследования.

Дорогу не поделили микроавтобус 110 маршрута, который ехал в Москву, и два легковых автомобиля. Они столкнулись на перекрестке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники информации в оперативных службах.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. По предварительным же данным, вина за случившееся лежит на водителе общественного транспорта. Как говорят свидетели, он пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.