Девиз мертвецов: Роман Носиков о взлете карьеры Навального

В Избранное

Скопировать

У нас что-то тут заговорили про «конец Алексея Навального». Пишут, пальцы загибают: на 10 000 евро обманул? — Обманул. Про аппаратуру на Сахарова наврал? — Наврал. Детей под ОМОН подставил? — Подставил. Москвичам праздник испортил? — Испортил. Чуть бойню на Тверской не устроил. С детьми. Иные пишут даже, что у Навального в колоннах аж власовцы были. Были? А как же!

Вот и глава ЦИК исключила регистрацию осужденного за уворовывание леса и вымогательство у косметологов Навального Алексея Анатольевича в качестве кандидата в президенты!

Ну, что — конец?

А тут еще и нацисты на Украине агитируют за Алексея Анатольевича. В обычной для них культурной манере — с народными украинскими песнями и скачками.

Так, может быть, и правда — конец?

Кастинг пройден

Сколько уже раз конец Навальному пророчили вполне умные и уважаемые мною люди...

А уходит из политики Мария Баронова. Так и сказала: устала я и ухожу.

То есть как? То есть почему?

Ответ: не выдержала конкуренции. Она не может повышать ставки в тех же масштабах, что и Навальный. Поборзеть, повинтиться она может, и вполне профессионально. Фотки красивые: блондинка в лапах у закованных в доспехи «космонавтов». Ужас, репрессии, как трогательно.

А вот детишек под реконструкторов, с мечами и горячими кузнями, в одной колонне с нацистами пустить она не может.

Моргнула. Нервная организация не та. Или просто не готова зайти так далеко — по другим, менее душевным причинам.

А вот Навальный показал, что способен на все. Пределов нет. Ну, или дна.

То что кто-то считал позором, концом, крахом — это такой вид успеха. Кастинг пройден.

Навальный прошел фильтр. Иногда мало поцеловать дьявола в зад. Надо всему целиком в него залезть. И еще прямо оттуда интервью CNN дать.

Появление младенца

Нет дна у Леши. Крыша есть, а дна нет.

Вот он, политик будущего. Как говорят в кадровых агентствах: «Гибок, обучаем, готов к новому опыту». В любой позе, с любым сопровождением, в любом месте. И с нацистами, и с бомжами, и с бабками, и с детками. Всех примет, всех удовлетворит, всех поимеет.

Потому и разместили его ролик на порносайте. Свой. Эти сразу чуют.

Некоторые люди думают, что в сатанизме можно остановиться. Что можно ограничиться надругательством над символикой или ритуальной групповухой.

Нет. Тебя обязательно доведут до детоубийства. Потому что именно в этом смысл.

Присягающий Сатане должен показать, что он видит себя выше морали обычного человеческого стада, что детеныши двуногих для него — ничто. Только тогда он готов по-настоящему. Именно поэтому во всех страшных сказках на эту тему всегда появляется младенец.

И только после того как всякая связь с человечностью через приношение в жертву человеческого ребенка будет растоптана, когда дорога назад будет невозможна, — только тогда на претендента будет сделана настоящая полная ставка, даны настоящие силы, настоящие деньги, полномочия, власть.

Тогда только пойдут настоящие дела. Смотрите внимательно. Не пропустите.

Читайте также: Александр Костин: Навальный ведет дело к гражданской смуте

Именно поэтому у нас так актуализировалась тема детей и принесения их в жертву. Это побочные ветки основного тренда. Так всегда бывает.

Россия большая

Впрочем, если кто-то полагает, что мы Баронову никогда более не увидим, позвольте мне усомниться. Объявленный ею конец политической карьеры — также может быть удачным началом.

Ведь в случае успеха революционера Навального туши России хватит на них всех. Каждому будет куда вцепиться. А в случае его неуспеха — Баронова может вернуться из «отпуска» чистой и не замаранной, заняв пустое уже место.

Что тут еще важно?

Залогом бытия и успеха для этих людей выступает то, что для большинства наших сограждан, да и вообще для подавляющего большинства людей является небытием и катастрофой.

Перед нами — раскрытие сути этой системы через кадровую политику. Система выбирает те кадры, которые могут решать поставленные перед ними задачи.

Та система, карьеру в которой делают Навальный и Баронова, вот такая.

Читайте также: Команда ликвидаторов: Ольга Туханина об истинной цели протеста на Тверской

Впрочем, может быть, я просто ошибаюсь и нагнетаю. Но тогда мои прогнозы всего лишь не оправдаются, и никакой крови не будет.

Ошибаюсь ли я? Как вы думаете?