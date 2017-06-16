МИД РФ проверяет информацию о захвате яхты Katalexa в Японском море

В Избранное

Скопировать

Пхеньян, 16 июня. Оперативный штаб для проверки информация о якобы имевшем место задержании российской яхты в водах Японского моря создан в посольстве России в КНДР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатической миссии РФ в Пхеньяне Дениса Самсонова. Все необходимые запросы уже отправлены в соответствующие инстанции. В посольстве ждут ответа от МИД Северной Кореи и пограничных служб.

Напомним, в четверг в Морском спасательно-координационном центре Владивостока рассказали, что получили сообщение о захвате судна Katalexa предположительно северокорейцами.