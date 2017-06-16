США арестовывают, Турция отрицает: в Вашингтоне обвинили охранников Эрдогана в майских беспорядках

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Двух граждан Турции, участвовавших в майских беспорядках возле резиденции посла страны в Вашингтоне, арестовала полиция США. Ими оказались охранники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Associated Press.

Госдеп подтвердил

О том, что американские власти «полны решимости привлечь к ответственности виновных в насилии 16 мая» рассказали в Госдепартаменте США.

«Да, мы можем подтвердить их арест. Госдеп хотел бы поблагодарить Минюст и следственные органы за их усердную работу», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что действия охраны президента Турции, которые привели к стычкам во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтоне, «вызывают тревогу».

В Госдепе США сообщили, что арестованным уже предъявлены обвинения.

«Мы будем рассматривать применение дополнительных мер в отношении этих лиц в соответствии с законодательством», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Всего полиция США намеревается предъявить обвинения 12 охранникам президента Турции по делу о беспорядках во время его визита в Вашингтон. Пятерым охранникам предъявят обвинения в совершении преступлений небольшой тяжести. Семерых охранников полиция собирается обвинить в совершении тяжких уголовных преступлений.

6 июня палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая осуждает действия охраны президента Турции во время событий 16 мая в Вашингтоне. Конгрессмены потребовали привлечь виновных к ответственности.

Проект резолюции поддержали 397 конгрессменов.

«Службы безопасности Турции действовали непрофессионально и жестко, что негативно отражается на президенте Эрдогане и правительстве Турции», — говорится в документе.

Там также отмечается, что все турецкие должностные лица, которые направляли, следили или участвовали в незаконном подавлении службами безопасности Турции мирных протестов должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством США.

В тексте резолюции также говорится о том, что Госдепартамент США должен отозвать дипломатический иммунитет у тех сотрудников турецких спецслужб, которые участвовали в беспорядках, а также содержится призыв к американскому внешнеполитическому ведомству провести оценку своих процедур с целью не допустить подобных инцидентов в будущем.

Столкновения в Вашингтоне

Напомним, что в середине мая 2017 года во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон у резиденции посла Турции в США, где в тот момент находился Эрдоган, произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре.

В результате столкновений пострадали девять человек, двое из которых получили тяжелые ранения.

Начальник управления полиции Вашингтона Питер Ньюшем тогда сразу заявил о том, что они намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности турецкого президента, которые, участвовали в столкновениях.

«Мы стали свидетелями того, что казалось жестоким нападением на участников мирной акции протеста у резиденции посла Турции», — заявил тогда он.

Глава полиции Вашингтона отмечал, что управление полиции, которое находится под его началом, делает все, что входит в его «юридические полномочия», чтобы привлечь виновных к ответственности.

«И у нас есть все намерения добиваться обвинений другим лицам, участвовавшим в столкновениях. Мы продолжим работать с партнерами в Госдепартаменте США и Секретной службе, чтобы выявить и привлечь к ответственности всех участников стычек», — сказал он.

В американском внешнеполитическом ведомстве события у резиденции посла Турции в США вызвали серьезную озабоченность. На следующий день после столкновений, посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс — в турецкий МИД.

Турция отрицает обвинения

Решение властей США выдать ордеры на арест своих охранников осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что Анкара будет бороться с таким решением властей США всеми доступными политическими и юридическими методами.

Кроме того, МИД Турции вызвал для объяснений посла США в Анкаре Джона Басса. Американскому дипломату дали понять, что решение о выдачи ордеров на арест турецким охранникам ошибочно, предвзято и не имеет правовых оснований.

В ведомстве также подчеркнули, что столкновения у резиденции посла Турции в Вашингтоне произошла из-за неспособности сотрудников службы безопасности США принять необходимые меры в случае провокации.