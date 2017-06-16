Глава Забайкалья поручила решить проблему женщины, которая пожаловалась Путину
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Чита, 16 июня. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила региональным чиновникам в недельный срок решить озвученные в ходе «Прямой линии» с Путиным проблемы Натальи Калининой.
Как сообщает «Газета.ru», в течение семи дней пострадавшей два года назад от природных пожаров женщине представят на выбор разные варианты предоставления жилья. Отвечать лично за вопрос будет местный вице-премьер.
Напомним, что мать-одиночка, воспитывающая малолетнего ребенка, лишилась жилья летом 2015 года. После пожаров ей предоставили жилье, однако, по словам Калининой, непригодное для проживания в зимнее время.
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