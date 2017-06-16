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Роскомнадзор предложил оградить «честные» сайты от блокировки
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Роскомнадзор предложил оградить «честные» сайты от блокировки

7:55  16 Июня 2017
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Роскомнадзор предложил оградить «честные» сайты от блокировки

Москва, 16 июня. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил разработать законопроект, позволяющий «честным» сайтам избежать блокировки.

По словам Жарова, в настоящее время лишь крупные операторы используют точечный способ блокировки ресурсов по адресу страницы сайта и имени домена. Большинство же операторов прибегают к грубому механизму блокировки по IP-адресу. Тогда как владелец домена может менять свой IP-адрес, «подставляя» под блокировку честные сайты.

Глава Роскомнадзора предлагает наделить органы власти полномочиями определять способ блокировки ресурсов с запрещенной к распространению информацией, что, по его мнению, поможет защитить «честные сайты».

#россия
Виталий Малясев
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