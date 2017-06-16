Россия и США не сходятся во мнении о роли Ирана в мирном процессе в Сирии

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Москва, 16 июня. Соединенные Штаты решительно отказываются идти на какой-либо контакт с Ираном и не согласны с мнением России относительно роли, которую должен играть Тегеран в деле мирного урегулирования конфликта в Сирии.

Все это существенно затягивает мирные процессы. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники в МИД РФ.

«По Сирии в целом можно было бы договориться. Причем это готовы делать турки, катарцы и многие другие из тех, кто, на первый взгляд, занимает непримиримую позицию. Но как только речь заходит о том, какая роль может или должна отводиться в рамках этих договоренностей Исламской республике, американцы тут же дают задний ход и в принципе не допускают хоть какого-то сотрудничества с Тегераном», — цитирует издание собеседника.

Он подчеркнул, что столкновение сторон происходит в том числе как только разговор заходит о зонах деэскалации в Сирии, которые были созданы по инициативе Москвы, Анкары и Тегерана.

И если в мае, когда в Астане проходил четвертый раунд сирийских переговоров, где было принято решение по зонам безопасности, США приветствовали их создание, то уже несколько дней спустя изменили свое мнение.