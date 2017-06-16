Сирия: новой столицей ИГ стал Эль-Маядин — СМИ

В Избранное

Скопировать

Эль-Маядин (Сирия), 16 июня. Новой столицей запрещенной в РФ группировки ИГИЛ* стал сирийский город Эль-Маядин. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Город расположен в провинции Дейр эз-Зор на реке Евфрат, неподалеку от границы с Ираком. Напомним, что ранее в Эль-Маядин перебрались многие главари ИГИЛ из Ракки и Мосула.

«Это будет последней крепостью для Исламского государства*, так что боевики будут защищать его до смерти», — цитирует RT представителя организации, занимающейся отслеживанием преступлением ИГ* Саида Мохаммеда Хидера.

* Организация запрещена на территории РФ.