Пентагон направит в Афганистан еще 4 тыс. военных

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Вашингтон, 16 июня. Пентагон намерен направить в Афганистан дополнительно 4 тысячи военнослужащих. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает Associated Press.

По данным агентства, официально об отправке дополнительного контингента может быть объявлено на следующей неделе. В военном ведомстве надеются, что таким образом США удастся сдвинуть ситуацию в стране с «мертвой точки».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что Пентагон получил право увеличить военный контингент в Афганистане.