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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз обстреляли территорию ЛНР
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Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз обстреляли территорию ЛНР

7:27  16 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 16 июня. В течение последних суток киевские силовики восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики.

Как сообщает народная милиция ЛНР, без потерь среди личного состава в этот раз не обошлось – при обстреле населенного  пункта Желобок ранения получили двое военнослужащих.

Кроме Желобока ВСУ дважды открывали огонь по району Калинова, также обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов  Логвиново, Фрунзе, Обозное, Молодежное и Калиновка.

Киевские силовики открывали огонь по территории ЛНР из122-мм артустановок и стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм.

#донбасс #лнр #луганск
Константин Терехов
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