Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 16 июня. В течение последних суток киевские силовики восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики.

Как сообщает народная милиция ЛНР, без потерь среди личного состава в этот раз не обошлось – при обстреле населенного пункта Желобок ранения получили двое военнослужащих.

Кроме Желобока ВСУ дважды открывали огонь по району Калинова, также обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Логвиново, Фрунзе, Обозное, Молодежное и Калиновка.

Киевские силовики открывали огонь по территории ЛНР из122-мм артустановок и стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм.